USA ja Lõuna-Korea püüavad Põhja-Koread tuumakõnelustele saada

Pyongyang on varem kinnitanud, et ei tee seda protestiks USA vaenulikkuse vastu.

USA asevälisminister Wendy Sherman viibis oma piirkondliku ringreisi käigus Soulis ning suundub sealt nädalavahetusel edasi Hiinasse. Shermanist saab kõrgeim USA ametiisik, kes on Hiinat külastanud alates president Joe Bideni võimuletulekut jaanuaris.

Sherman kohtus neljapäeval Lõuna-Korea välisministri Chung Eui-yongiga, et arutada Põhja-Koreaga seotud küsimusi, Souli ja Washingtoni liitlassuhteid ning muid regionaalseid teemasid.

Pooled otsustasid jätkata tihedaid konsultatsioone, et mõjutada Põhja-Koread tuumakõnelustele naasma.

Sellele järgnenud kohtumisel president Moon Jae-iniga ütles Sherman, et loodab Põhja-Korealt USA dialoogikutsele peatset vastust.

Ta lisas, et loodab pidada Põhja-Korea teemal sügavuti minevaid kõnelusi ka Hiina ametiisikutega, kui siirdub pühapäeval visiidile Hiina kirdeosas asuvasse Tianjini.

Hiina on endiselt Põhja-Korea peamine liitlane ja majanduslik abikäsi. Põhja-Korea juht Kim Jong-un ütles sel kuul varem, et suhteid Hiinaga on kavas pandeemia põhjustatud majandusšokist väljatuleku nimel edasi arendada.