Eriesindaja: Taliban vallutas suurema osa ringkondi lahinguta

«Hoogu sattunud Taliban kinnitab, et on vallutanud peaaegu 200 ringkonda, Afganistanis on neid veidi üle 400, kui jutt juba selle peale läks. Kuid tegelikult on nad meie hinnangul vallutanud 70 või 80 ringkonda, mida ei ole vähe,» ütles Kabulov raadiojaamale Ehho Moskvõ.

Ta märkis, et Taliban on neis alati kohal olnud, mitte kusagilt väljast tulnud.

«Nad ei ole ringkonnakeskusi vallutanud. Kui me räägime ringkonna vallutamisest, peame silmas ringkonnakeskuse vallutamist. Ongi kõik. Kuid lahinguga on nad vallutanud kõige rohkem viis-kuus ringkonnakeskust, ülejäänud langesid nende kätte niisama, heast elust. Sellepärast, et Afganistani kaitse- ja siseministeeriumi väikesed üksused lihtsalt lahkusid sealt provintsi halduskeskusesse,» lisas diplomaat.

Tema sõnul oli karme lahinguid vaid viie-kuue ringkonnakeskuse pärast, seda on vähem kui kümme protsenti, 90 protsenti langes nende kätte lahinguteta."

Kabulov lisas, et hooaja lõpuks võib Taliban vallutada kaks-kolm provintsi, kuid kogu riigi ülevõmine käib neile praegu üle jõu.

Tema sõnul on see olukord muutnud riigis siiski jõudude tasakaalu ja andnud valitsusele märku, et läbirääkimistega ei saa enam venitada.