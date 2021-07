ÜLEVAADE ⟩ Hiina keeldub laborilekke teooria edasisest uurimisest

«Me ei saa nõustuda sellise viiruse päritolu uurimise plaaniga,» lausus Zeng pressikonverentsil, lisades, et laborilekke hüpotees on kuulujutt, mis käib vastu tervele mõistusele ja teadusele.

Kuigi WHO ja Hiina uurijate ühismeeskond järeldas pärast Wuhani linna korraldatud ekspeditsiooni oma märtsikuises raportis, et koroonaviiruse vallapääsemine Wuhani viroloogiainstituudi laborist on ebatõenäoline, on mõni teadlane avaldanud arvamust, et juurdlus oli liiga rutakas laborilekke hüpoteesi välistamiseks.