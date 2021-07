LAV-i rahutustes hukkunute arv on tõusnud 337-ni

Osa viimastest ohvritest on rahutustes saadud vigastustesse surnud inimesed, lisas ta.

Ekspresident Jacob Zuma vangistamisele järgnenud ulatuslikes rahutustes, rüüstamistes, süütamistes ja vandaalitsemistes on kannatada saanud vähemalt 40 000 äri. KwaZulu-Natali provintsis rüüstati alates 9. juulist sadu kaubanduskeskusi ja laohooneid.

Rüüstamiste ja vägivallatsemise eest on kinni võetud üle 2500 kahtlusaluse, neist vähemalt 200 on juba astunud kohtu ette. Kuuele inimesele on esitatud süüdistus avalikule vägivallale õhutamises.