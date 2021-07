USA kritiseeris Hiinat vastuseisu eest WHO uurimisele

WHO teatas 16. juulil, et koroonaviiruse algupära uurimise teine etapp peaks hõlmama täiendavaid uuringuid Hiinas ja auditeid sealsetes laborites.

Hiinale on viimastel nädalatel osaks saanud WHO süüdistused, et ta ei jaganud uuringute esimese etapi ajal WHO-ga kõiki vajalikke algandmeid. WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus on kutsunud Hiinat üles olema uuringute teisel etapil «läbipaistev, avatud ja koostööaldis».