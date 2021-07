Kesk-Aafrika Vabariigis tapeti 13 tsiviilisikut

Kesk-Aafrika Vabariik on üks vaesemaid riike maailmas, mis asub ÜRO inimarengu indeksis viimasel kohal. Alates 2013. aastast on riiki laastanud kodusõda, milles on tapetud tuhandeid inimesi ja sajad tuhanded on sunnitud olnud kodudest põgenema.