Läänemerele saabus kaks Iraani sõjalaeva

Makran on Iraani suurim ja uusim sõjalaev veeväljasurvega 121 000 tonni. Alus on 228 meetrit pikk, 21,5 meetrit kõrge ja 42 meetrit lai, suutes kanda kuut helikopterit, kiirkaatreid, väikeallveelaeva ja merejalaväe eriüksuse rühmi. Sel on seniitraketid ja suurtükid ning liigub kuni 15 sõlme tunnis.

Ühendriikide kaitseministeerium on laevu jälginud juba umbes kaks kuud. Esialgu oletati, et laevad on teel Venezuelasse. See tegi USA murelikuks, sest kardeti, et Iraan võib saata Venezuelale relvi.