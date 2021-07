Hiina president Xi külastab Tiibetit

Tiibeti ajaloos on iseseisvusperioodid sajandeid vaheldunud Hiina kontrolliga. Hiina väitel «vabastas» ta 1951. aastal Tiibeti rahumeelselt, tuues mahajäänud piirkonda kaasaegse taristu ja hariduse.

Xi on varem Tiibetis käinud vaid kahel korral, 1998. aastal Fujiani provintsi parteijuhina ning 2011. aastal Hiina asepresidendina.

CCTV sõnul siirdus Xi pärast «kaadriparteilaste, rahvahulkade ja kõigi rahvusrühmade palavat tervitust» Nyangi jõe sillale, et tutvuda kohalike jõgede keskkonnakaitsega.

International Campaign for Tibet kinnitas neljapäeval, et Tiibeti pealinnas Lhasas täheldati viimastel päevadel enne Xi visiiti Hiina julgeolekuametnike ebatavalist agarust, mille käigus blokeeriti teid ning kontrolliti palljusid üksikisikuid.