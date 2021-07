USA üritab taastada kuubalaste ligipääsu internetile

«Teeme koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonide ja erasektoriga, et tagada Kuuba rahvale juurdepääs internetile ja mööda minna režiimi tsenseerimiskastetest,» ütles Biden avalduses.

Biden teatas juba nädal tagasi, et USA uurib võimalusi Kuubal katkenud internetiühenduse taastamiseks.

«Nad on seal internetiühenduse katkestanud. Me kaalume, kas meil on tehnoloogilised võimalused seda juurdepääsu taastada,» ütles Biden.