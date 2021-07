Argentina ähvardas tarneraskuste tõttu Sputnik V-ga lepingu katkestada

Väljaande La Nacion valdusesse sattunud e-kirjast selgub, et Argentina ootab endiselt rohkem kui 18,5 miljonit doosi Sputnik V Covid-19 vaktsiini.

President Alberto Fernandezi nõuniku saadetud e-kirjas Vene Otseinvesteeringute Fondi (RDIF) vanemametnik Anatoli Bravermanile märgitakse, et puuduolevatest vaktsiinidest 5,5 miljonit on mõeldud esimeseks kaitsesüstiks, 13,1 peaksid aga minema teiseks doosiks, vahendab The Moscow Times.