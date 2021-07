Argentinas tutvustati sooneutraalset isikutunnistust

President Alberto Fernández, naiste, soo ja mitmekesisuse minister Elizabeth Gómez Alcorta ning teised Argentina ametiisikud jagasid kolmapäeval välja uue riikliku ID-kaardi esimesed kolm eksemplari. Dokumendis on soolise valikuna võimalik valida kas täht «X», «mees» või «naine».

«X» võib tähendada näiteks mittebinaarset, määramata, määratlemata, teatamata või iseenda tunnetatud identiteeti.

«Meil on vaja laiendada oma mõtteviisi ja mõista, et on ka teisi viise armastada ja olla armastatud ning lisaks mehe ja naise identiteedile on ka teisi identiteete. Ja neid tuleb austada,» sõnas president Fernández kolmapäevasel tseremoonial pealinna Kahesaja-aastases muuseumis.

Fernandez kirjutas 7. juulil alla seadusele, mis kehtestas tööjõukvoodi transsoolistele inimestele avalikus sektoris. FOTO: Argentinian Presidency/EPA/Scanpix

«Riik ei peaks hoolima oma kodanike soost,» lisas ta. «Loodan, et ühel päeval jõuame sinnani, et isikutunnistus ei ütle, kas keegi on mees, naine või midagi muud.»

Siiani on mittebinaarne identifitseerimine olnud ametlikult lubatud näiteks Kanadas, Uus-Meremaal ja mõnes Ühendriikide osariigis.

Mittebinaarse isikut tõendava ID-dokumendi hankimise plaanist on teatanud ka presidendi 26-aastane laps Dyhzy. «Pean ennast mittebinaarseks inimeseks,» ütles Dyhzy Instagrami otsevideos, vahendab The New York Times.

Fernandez ja Alcorta jaanuaris üritusel, mida külastasid poliitikud ja feministid. Fernandez allkirjastas detsembris seaduse, mille järgi võib iga naine vabatahtlikult otsustada raseduse katkestamise üle kuni 14. rasedusnädalani. FOTO: Juan Ignacio Roncoroni/EPA/Scanpix

Presidendi poliitikast tõukudes on valitsuse suhtluses hakatud kasutama ka sooneutraalsemat keelt. Hispaania keeles on see omamoodi väljakutse, sest kõik nimisõnad on mees- või naissoost ning mitmuse nimisõnade ja omadussõnade väljendamiseks kasutatakse traditsiooniliselt meessoost vorme.

Fernándezi dekreet on vaid üks näide sellest, kuidas riigipea on võtnud prioriteediks naiste ja seksuaalvähemuste õiguste laiendamise. Tänavu juunis kiitis kongress heaks seaduse, millega eraldati üks protsent riigi avaliku sektori töökohtadest transseksuaalidele. Eelmise aasta lõpus sai Argentinast Ladina-Ameerika kõige suurema rahvastikuga riik, kus legaliseeriti abort.

Aktivistid pärast seda, kui Senat kiitis heaks abordi legaliseerimise 30. detsembril. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP/Scanpix