Youtube eemaldas Brasiilia presidendi valeinfot levitavad videod

Youtube sõnas oma avalduses, et otsus sündis pärast «hoolikat kaalumist». Platvorm lisas, et otsuse langetamisel ei olnud küsimuse all Bolsonaro poliitiline ideoloogia. President rikkus Youtube'i poliitikat vaktsineerimise väärinformatsiooni levitamise osas.

Youtube lisas avalduses: «Meie eeskirjad ei luba sisu, mis väidab, et hüdroksüklorokviin ja/või ivermektiin on tõhusad koroonaviiruse raviks või ennetamiseks /.../ ning väiteid, mis ütlevad, et maskid ei aita vältida viiruse levikut.» Youtube lisas, et nende poliitika on kooskõlas ülemaailmsete ja kohalike tervishoiuasutuste suunistega.