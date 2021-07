Taliban seab Afganistani rahu tingimuseks presidendi kõrvaldamise

«Tahan öelda selgelt, et me ei usu võimumonopoli, sest mitte ükski valitsus, kes [on püüdnud] varem Afganistanis võimu monopoliseerida, pole olnud edukas valitsus,» lausus usutluses uudisteagentuurile AP Talibani kõneisik ja valitsusega peetavate läbirääkimiste meeskonna liige Suhail Shaheen.

Samas välistas ta võimaluse, et Ghani jätkab riigipeana, nimetades teda sõjardiks ja süüdistades ebaseaduslike võtetega 2019. aasta valimistel endale võidu kindlustamises. Shaheeni väitel paneb Taliban relvad maha, kui läbirääkimiste tulemusel saab Kabulis ametisse uus valitsus ning Ghani on võimult läinud. President ise on korduvalt öelnud, et jääb ametisse, kuni toimuvad uued valimised.