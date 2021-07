Alused sisenesid üleeile Suur-Belti kaudu Läänemerele, Taani väinade läbimisel saatis neid Taani Kuningliku laevastiku patrull-laev. Taani mereväe operatsioonide keskuse juht Per Hansen ütles juba varem Jyllands-Postenile, et Iraan oli diplomaatilisi kanaleid kasutades laevade liikumisest neile teada andnud. «Peame tagama, et nad ei korralda sõjalisi operatsioone Taani territoriaalvetes. On väga haruldane, et keegi astub sellest piirist üle,» lausus ta enne aluste saabumist.