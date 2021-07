Leedu välisminister ja Stoltenberg arutasid olukorda Valgevene piiril

Landsbergis ütles hiljem, et edastas Stoltenbergile kõige asjakohasemat infot regionaalse julgeoleku, seal hulgas Valgevene hübriidrünnaku ja eelseisva Vene sõjaväeõppuse Zapad 2021 kohta.

Leedu on viimastel kuudel olnud silmitsi enneolematu ebaseadusliku migrantide vooga Valgevenest. Sel aastal on Leedus kinni võetud juba üle 2400 inimese, kes on ebaseaduslikult ületanud riigipiiri.