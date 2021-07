Bulgaarias võib asuda valitsust moodustama uus eliidivastane partei

Uus eliidivastane partei Selline Rahvas on Olemas (ITN) tuli napilt esikohale, lõigates kasu läinud aasta suurtest korruptsioonivastastest meeleavaldustest.

President Rumen Radev on ärgitanud erakondi leidma valitsuse moodustamiseks kompromissi.

Seni peab ITN läbirääkimisi kõigi parteidega peale oma vaenlase GERBi, et moodustada vähemusvalitsus, millel oleks olulistes küsimustes nagu korruptsioonitõrje ka teiste parteide toetus.

«Kui me seda toetust ei saa, tulevad ilmselt taas uued valimised,» ütles ITNi asepresident Toshko Jordanov.

Trifonov üllatus paljusid, kui teatas vahetult pärast valimisi, et tal on õigus valitsus moodustada, ja tuli lagedale ministrite nimekirjaga, millele ta nõudis teiste parteide toetust.

Nüüdseks on ta osa nimesid nimekirjast maha võtnud ja öelnud, et on avatud läbirääkimistele vähemusvalitsuse üle.