Amnesty nõuab moratooriumi Pegasuse nuhkvarale

Süüdistused, et valitsused on kasutanud Iisraeli firma nuhkvara ajakirjanike, aktivistide ja riigipeade järele luuramiseks, on toonud ilmsiks ülemaailmse inimõiguskriisi, ütles Amnesty International reedel ning nõudis moratooriumi nuhkvara müügile ja kasutamisele.