Puruvaene Uganda andis rahvaesindajatele autoostuks 25 miljonit eurot

Uganda parlamendis on 529 liiget, kes kõik said 200 miljonit šillingit (48 000 eurot), et osta uued autod ajal, mil riigis levib hoogsalt Covid-19.

President Yoweri Museveni kehtestas 18. juunil liikumispiirangud ning sulges vähemalt kuueks nädalaks koolid, kirikud ja baarid.

«On lubamatu, et valitsus ostab parlamendiliikmetele, kes teenivad üle 30 miljoni šillingi (umbes 6800 eurot) kuus, luksusasju, kui suurem osa elanikest ei suuda end ära toita,» ütles Uganda inimõiguskaitsjate ühenduse juht Anet Nana Namata.

Töölised teenivad Ugandas kuus umbes 24 eurot ning õpetajad saavad 64 eurot.

Vabaühenduste Foorumi juht Moses Isooba leidis, et parlamendiliikmetele jagatud raha peaks minema hoopis poolele miljonile kõige suuremas hädas ugandalasele nii, et igaüks neist saaks 20 eurot.

Ta meenutas ka, et valitsus pöördus eraisikute poole palvega aidata vaktsiine välja osta.

Valitsuse kõneisik Ofwono Opondo kaitses langetatud otsust väitega, et see on ammune traditsioon, mis aitab parlamendiliikmetel valijatega suhelda ning vabaühendused peaksid sellise eelarveprotsessiga hästi kursis olema.

Sarnane otsus kutsus 2018. aastal esile meeleavaldajate rünnaku parlamendile, kuid siis aeti protest laiali.