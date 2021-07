Merkeli abi hoiatab vaktsineerimata inimesi uute piirangute eest

«Vaktsineeritud inimesed saavad kindlasti rohkem vabadust kui vaktsineerimata inimesed,» ütles Helge Braun ajalehele Bild am Sonntag.

Praegu kehtib Saksamaal kord, et restorani, kinno ja spordiasutustesse pääseb täielikult vaktsineerituna või negatiivse testi ettenäitamisel.

Kuna aga nakatumise tase on hakanud taas tõusma, tuleb vaktsineerimata inimestel oma kontakte piirata, ütles Braun.

«See võib tähendada, et isegi testitud vakstsineerimata inimestel ei ole enam võimalik restorane, kinosid, staadione ja teisi selliseid kohti külastada, sest risk on liiga suur,» seletas ta.

Riigi ülesanne on kaitsta inimeste tervist, rõhutas Braun. «See tähendab tervishoidu, mis ei pea talvel taas vähiravi ja liigeseoperatsioone edasi lükkama, sest tuleb ravida koroonapatsiente.»

Saksamaal on olnud nakkusnäitajad suvel naaberriikidega võrreldes üsna madalad, aga viimasel kahel nädalal on need delta viirusevariandi tulekuga taas tõusma hakanud.