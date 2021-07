ÜLEVAADE ⟩ Pegasusega võidi nuhkida ka Tiibeti liidrite järele

Veebruari keskpaigas andis BBC eetrisse salaja filmitud video Dubai valitseja šeik Mohammed bin Rashid al-Maktoumi tütrest printsess Latifast, milles too ütles, et teda hoitakse pantvangis ja ta kardab oma elu pärast. Dubai valitseja eksabikaasa Haya bint al-Hussain aga põgenes 2019. aastal riigist, öeldes, et tema elu on samuti ohus.