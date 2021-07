Mali liidri tapmiskatses süüdistatud mees suri

Mali ajutine liider Goïta teatas teisipäeval, et tema seisund on pärast tapmiskatset hea.

«See on liidriks olemise osa, alati on rahulolematuid. On inimesi, kes võivad millal iganes tahta midagi proovida, et ebastabiilsust tekitada,» ütles ta raadiokanalis ORTM tehtud avalduses.