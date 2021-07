USA jätkab õhulööke Afganistani vägede toetuseks

«USA on viimaste päevade jooksul suurendanud Afganistani vägede toetuseks tehtavaid õhurünnakuid ja me oleme valmis seda kõrgendatud toetust jätkama ka järgmistel nädalatel, kui Taliban jätkab pealetungi,» lubas kindral Kabulis korraldatud pressikonverentsil ajakirjanikele.

McKenzie tunnistas, et liitlasvägede väljaviimine on Afganistani võimude jaoks tõsine asi.

«Riigi kaitsevõimet mõõdetakse lähipäevil ja -nädalatel. Ma ei usu, et see lihtne saab olema. Ma ei nõustu siiski samas mõttega, et paratamatult on ees kodusõda,» sõnas kindral.