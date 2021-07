Soome leevendas oluliselt piiriületuse nõudeid

Alates tänasest pääsevad vabalt Soome kõigi riikide kodanikud, kes tõendavad, et on kahe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud või koroonaviiruse läbi põdenud. Samuti ka need, kelle päritoluriigis on nakatumisnäitaja Soome hinnangul madal - kuni 10 nakatunut 100 000 elaniku kohta. Eestis on nakatumisnäitaja 76,7.