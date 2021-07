Kardetakse, et Briti vaktsiinivastaste aktivistide poolt sihikule võetud arstid, õed ja teised meditsiinitöötajad võivad langeda rünnakute ohvriks. Shemirani on ka ise endine meditsiiniõde, kes kõrvaldati rikkumiste tõttu töölt eelmise aasta juulis. Pärast seda on ta levitanud valeinformatsiooni ja korduvalt meditsiinitöötajaid ähvardanud.