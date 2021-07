Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Holland

Holland otsustas täna, et kõik üle 24 tunni kestvad suvised muusikafestivalid tühistatakse suurenenud nakatumiste arvu tõttu. Ära jääb näiteks välja müüdud Lowlandsi festival, samuti ei toimu augustisse planeeritud Mysterylandi ja Down the Rabbit Hole festivalid.