Bideni sõnul on suhted Iraagiga jõudmas uude faasi

Biden rääkis kõneluste avamisel, et USA roll Iraagis on jätkata valitsusvägede toetamise, väljaõppe ja abistamisega võitluses terrorirühmitusega Islamiriik.

«Kuid aasta lõpuks ei ole me enam Iraagis lahingmissioonil,» sõnas Biden.

USA president avaldas toetust Iraagis oktoobris korraldatavatele valimistele ja kinnitas, et Washington teeb valimiste õigluse ja läbipaistvuse tagamiseks tihedat koostööd Bagdadi, Pärsia Lahe Koostöönõukogu (GCC) ja maailmaorganisatsiooniga.

Kadhemi sõnul on Ühendriikide ja Iraagi vahel strateegiline partnerlussuhe.

«Ameerika aitab Iraaki. Koos me võitleme ja võidame Islamiriigi. Täna on meie suhe tugevam kui kunagi varem - meil on partnerlus majanduses, keskkonnas, tervishoius, hariduses, kultuuris ja mujal,» ütles peaminister.