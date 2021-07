Iisraeli kaitseminister arutab Prantsusmaal Pegasuse nuhkvara skandaali

Amnesty International ja vabaühendus Forbidden Stories tegid nimekirja analüüsimisel ja avaldamisel koostööd väljaannetega nagu Washington Post, The Guardian ja Le Monde.

Iisraeli ettevõttel NSO on nuhkvara eksportimiseks vaja Iisraeli kaitseministeeriumi luba.

Iisrael on loonud komitee firma tegevuse ja ekspordilubade andmise korra ülevaatamiseks.

NSO väidab, et selle nuhkvara on mõeldud ainult terrorismi ja kuritegevusega võitlemiseks. Tarkvara on firma teatel eksporditud 45 riiki.