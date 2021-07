Moskva kasutuses on teadaolevalt neli nn viimsepäeva lennukit, mis kujutavad endast lendavaid juhtimiskeskusi. Nende eesmärgiks on evakueerida riigijuhid ja relvajõudude juhid ja säilitada juhtimisvõimekus olukorras, kus näiteks tuumakonflikti tõttu on hävinud maapealne taristu.