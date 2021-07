Hongkongis langetati esimene süüdimõistev kohtuotsus uue julgeolekuseaduse alusel

Kolm kohtunikku leidsid, et protestiloosungiga lipp, mida Tong Ying-kit lehvitas, «võib teisi setsessioonile õhutada» ning on seetõttu ebaseaduslik. Otsus on märgiline ja kinnitab, et osa poliitilisi loosungeid on erihalduspiirkonnas nüüd seadusevastased.