Hagi esitati mullu detsembris, kuid kohus avalikustas selle üleeile, kirjutas Financial Times. Selles süüdistab saksa-taani päritolu ärinaine endist kuningat ahistamises, mis algas 2012. aastal ja kestab tema väitel senini. Zu Sayn-Wittgensteini sõnul on teda ähvardatud ja laimatud ning Hispaania luure on teda nii salaja kui ka avalikult jälitanud.