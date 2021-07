E-sigaret. Foto on illustreeriv. FOTO: Elmo Riig

Elektroonilised sigaretid ja sarnased seadmed on tervisele ohtlikud ning neid tuleb reguleerida selleks, et piirata tubakatööstuse kuritegelikke taktikaid noorte inimeste nikotiinist sõltuvusse saamiseks, teatas teisipäeval Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).