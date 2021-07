Biden: USA peab koroona vastu vaktsineerimisel edukam olema

Tema avaldus järgnes haiguste kontrolli keskuse üleskutsele, et ka vaktsineeritud inimesed kannaksid kõrge nakatumisnäitajaga piirkondades avalikes siseruumides maski.

Biden ütles, et ta esitab neljapäeval uued sammud, kuidas vaktsineerimistel tekkinud viivitustest jagu saada.

Eraldi pöördumises USA luurekogukonna poole, kui Bidenilt küsiti vaktsineerimise võimalikust kohustuslikuks muutmisest föderaaltöötajate jaoks, ütles president: «See on just praegu kaalumisel.»

FOTO: Alex Edelman - Pool Via Cnp

Joe Biden. FOTO: Alex Edelman - Pool Via Cnp

USA: vaktsineeritud peaksid kõrge nakkusega regioonides maski kandma

«Piirkondades, kus on märkimisväärne ja kõrge (viiruse) edasikandumine, soovitab CDC täielikult vaktsineeritud inimestel kanda avalikes siseruumides maske,» ütles CDC direktor Rochelle Walensky, selgitades, et selline muudatus on vajalik seoses koroonaviiruse delta tüve kiire levikuga riigis.