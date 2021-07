Kuveit keelab augustis vaktsineerimata kodanike sõitmise välismaale

«Alates 1. augustist ei ole lubatud välismaale sõita Kuveidi alamatel, välja arvatud nendel, kes on vaktsineeritud ühega Kuveidis heakskiidetud vaktsiinidest,» teatas riigi lennundusamet Twitteris.

Teates täpsustatakse, et keeld ei kehti alla 16-aastastele, samuti lapseootel naistele ning neile isikutele, kellel on tervishoiuministeeriumi tõend selle kohta, et neid ei tohi vaktsineerida.