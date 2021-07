Slipknoti asutajaliige trummar Joey Jordison suri 46-aastasena

Ajakirja Variety andmeil Jordison ilmselt saadeti bändist minema. Jordison ise kirjutas tollal Facebookis, et see tuli talle üllatusena.

Rolling Stone seevastu on kirjutanud, et trummar lahkus ansamblist isiklikel põhjustel. Mõni aasta hiljem selgitas Jordison, et minek oli põhjustatud trummimängu raskendanud närvihaigusest.