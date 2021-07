Seni koroonaviirusega nakatumiselt Euroopa tippude sekka kuulunud Hollandis on uute Covid-19 haigusjuhtude arv hakanud kiiresti kahanema, ilma et võimud seda üheselt selgitada oskaks. Sama on juhtunud ka Ühendkuningriigis, kus hoolimata piirangute täielikust kaotamisest eelmise nädala alguses püsib ootamatult alanud järsk langustrend.