Peruu presidendiks vannutati vasakpoolne Pedro Castillo

Riiki on kõvasti räsinud koroonaviiruse pandeemia. Ligi 200 000 surmajuhtumiga 32 miljonilise elanikkonna juures on Peruu koroonasuremus suhtarvult maailma kõrgeim.

Francke lubas usutluses AFP-le, et «me ei sundvõõranda, me ei natsionaliseeri, me ei kehtesta üldist hinnakontrolli, me ei tee ühtegi valuutakontrolli, mis takistab dollareid osta, müüa või riigist välja viia».