Blinken: kui Taliban võtab jõuga võimu, saab Afganistanist paariariik

«Taliban räägib, et taotleb rahvusvahelist tunnustust ja soovib Afganistanile rahvusvahelist tuge. Eeldatavalt soovib Taliban, et selle juhid saaksid maailmas vabalt reisida, sanktsioonid tühistataks jne. Riigi jõuga ülevõtmine ja selle inimeste õiguste kuritarvitamine pole kindlasti tee nende eesmärkide saavutamiseks,» hoiatas välisminister.

«On ainult üks tee. Ja see on läbirääkimiste laua taga, et konflikt rahumeelselt lahendada. Et tekiks Afganistan, mis esindab kõiki oma inimesi,» jätkas Blinken.