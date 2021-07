Lõuna-Türgis hukkus metsapõlengus kolm, sai viga üle saja inimese

Ametnike sõnul on alustatud juurdlust seoses kahtlusega, et põleng neljas asupaigas Antalyast 75 kilomeetrit idas puhkes süütamise tagajärjel.

Antalya kuurortlinn on iseäranis populaarne Vene ja teiste Ida-Euroopa turistide seas.

Türgi katastroofi- ja päästeameti teatel on hukkunud kolm inimest, nende seas üks 82-aastane, kes elas üksi. Kannatada on saanud 122 inimest. Lisaks on tules täielikult hävinud vähemalt 20 hoonet, mis olid koduks umbes 500 inimesele.