Alaska lähistel leidis aset võimas maavärin

«See on suurim maavärin Alaksa piirkonnas alates 1965. aastast,» ütles Alaska maavärinakeskuse seismoloog Michael West.

1964. aasta märtsis tabas Alaskat maavärin magnituudiga 9,2. See on võimsaim maavärin, mida Põhja-Ameerikas on registeeritud. Maavärin laastas Anchorage'i ja vallandas hiidlaine, mis tabas Alaska lahte, USA läänerannikut ja Hawaiid.