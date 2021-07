Respiraatoreid kandavad mehed süütavad toki otsa riputatud kummiribad ja asuvad nendega kraavi teisel kaldal maapinda saputama, et algatada kontrollitud põleng.

Avialesoohrana meeskonnal on juba arvepidamine sassis, kui mitut põlengut nad on pidanud alates mai lõpust kustutamas käima. Enamasti on kustutustööd edukad, mõnikord aga mitte.