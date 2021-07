Tonga rannikule uhtus miljoni dollari väärtuses kokaiini

Kohalikud elanikud leidsid uimastid Vaikse ookeani riigi põhjapoolsest Vava'u saarestikust ja andsid need üle võimudele.

Politsei asekomissari kohusetäitja Halatoa Taufa ütles, et politsei otsib koos mereväega piirkonda läbi.

«On võimalik, et rannast võidakse leida veel pakke ja me palume avalikkusel võtta politseiga kohe ühendust, kui nad leiavad või teavad kedagi, kes on leidnud veel uimasteid,» ütles ta.