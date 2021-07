Afganistanis hukkus äkktulvades vähemalt 40 inimest

Tänavu saabusid tulvad ajal, mil Afganistani on raputanud Talibani jõuline pealetung mitmes riigi osas. Samuti on riik kimpus kolmanda koroonaviiruse lainega, mis on riigi hapra tervishoiusüsteemi üle koormanud. Teisi riigi piirkondi on tabanud ka põud.