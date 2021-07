Blinken: tuumakõnelused Iraaniga ei saa jätkuda igavesti

«Me oleme pühendunud diplomaatiale, kuid see protsess ei saa jätkuda igavesti ... Vaatame, mida Iraan on valmis tegema või mida ei ole valmis tegema, ning oleme ise täiesti valmis naasma Viini läbirääkimisi jätkama,» lausus Blinken visiidil Kuveiti.

Raisi on marukonservatiiv, kuid on tuumakõnelustele toetust avaldanud, leides et Iraanil on vaja USA sanktsioonide lõppemist.