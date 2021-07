Leedu Rūdninkai polügoonil majutatakse esimesi migrante

«Ma ei oska öelda täpset arvu, kuid lähipäevil on kokku kavas majutada umbes 350 inimest,» ütles piirivalve pressiesindaja Giedrius Mišutis.

Kokku on Leetu Valgevenest saabunud umbes 2000 ebaregulaarset migranti, kes elavad mitmes ajutises majutuspaigas piiri lähistel.

Migrantidest on – või sisserändajate enda sõnul on – 2005 iraaklased, samuti on saabunud 191 Kongo kodanikku, 129 kamerunlast, 84 süürlast, 83 venelast, 81 iraanlast, 79 Guinea kodanikku, 77 Afganistani kodanikku ja teiste riikide kodanikke.