ÜLEVAADE ⟩ Prantsusmaa seisab silmitsi tuumakatsetuste tagajärgedega

Sellise lubaduse andis Prantsusmaa president Emmanuel Macron oma esimese Prantsuse Polüneesia visiidi ajal, viidates aastatel 1966–1996 Prantsusmaale kuuluvatel Vaikse ookeani saartel läbi viidud 193 tuumakatsetusele, mis mõjutavad siiani kohalike elukvaliteeti. ​Näiteks väidavad sealsed elanikud, et radioaktiivsus on suurendanud vähkkasvajatesse haigestumist.

Kuigi president ütles, et Prantsusmaa on Polüneesiale võlgu, ootasid kohalikud – rohkem kui sajast saarest koosneval meretagusel alal elab 280 000 inimest –, et ta Prantsusmaa riigi nimel vabandust paluks. Seda ta aga ei teinud.