Sydney palus koroonapiirangute jõustamiseks relvajõudude abi

Viiendat nädalat karantiinis olevas suurlinnas on Delta tüve tõttu tekkinud mitu koroonakollet. Eile teatati linnas 239 uuest nakatumisest, mis märgib kogu pandeemia aja suurimat päevast nakatumiste arvu.

Üleeile pikendati Sydney karantiini kolmandat korda, sel korral vähemalt augusti lõpuni. Eksperdid hoiatavad, et vaktsineeritute väikese arvu tõttu võib karantiin kesta kuid. Uus-Lõuna-Walesi osariik on seadnud normaalse elukorralduse juurde naasmise tingimuseks kümne miljoni vaktsiinidoosi manustamise ehk 80 protsendi täiskasvanute vaktsineerimise, mida peetakse enne septembrit võimatuks. ABC teatel on seni osariigis tehtud 2,5 miljonit vaktsiinisüsti.