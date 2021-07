ÜLEVAADE ⟩ Hiina raketišahtid viitavad tuumavõimekuse tugevdamisele

Xinjiangist tehtud satelliidipildid näitavad, et Hiina rajab sinna raketišahtide välja, kirjutati Ameerika Teadlaste Föderatsiooni (FAS) raportis. Ehitamisel on hinnanguliselt 110 maa-alust šahti, mida kasutatakse tuumavõimekusega rakettide hoiustamiseks ja vajadusel väljatulistamiseks. Alles juuli alguses kirjutas Washington Post, et Hiina on ehitamas umbes 120 raketišahti Yumeni lähistele Gansu provintsi.