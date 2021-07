Egiptuse kohus mõistis surma 24 Moslemivennaskonna liiget

Egiptus keelustas Moslemivennaskonna pärast sinna kuulunud presidendi Mohamed Morsi kukutamist 2013. aastal. Sestpeale peavad Egiptuse võimud võitlust islamimässulistega, kes on koondunud peamiselt Siinai poolsaarele.

President Abdel Fattah al-Sisi valitsemise ajal on sadu islamiste mõistetud süüdi kohtuprotsessidel, mis inimõiguslaste sõnul on olnud ebaõiglased. Viimaste aastate jooksul on hukatud kümneid süüdimõistetuid.