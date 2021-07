ÜRO Julgeolekunõukogu arutas pandeemia olukorda Myanmaris

Myanmari hunta tühistas esmaspäeval 2020. aasta üldvalimiste tulemused, mis andsid võidu Aung San Suu Kyi parteile Rahvuslik Demokraatialiiga (NLD). Hunta valimiskomisjon ütles, et uurimine tuvastas rohkem kui 11 miljonit pettuse juhtumit. Hunta on varem öelnud, et korraldab uued valimised kahe aasta jooksul, kuid on ähvardanud ka NLD laiali saata.