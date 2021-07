«See on raske ja must töö,» ütles kõrvalasuvast Washingtoni osariigist appi saadetud tuletõrjuja John Carlson New York Timesile. «Eriti tihedas metsas, kus puhuvad kuivad tuultepöörised.» Carlsoni sõnul on kogenud pritsimehed kirjeldanud Bootlegi põlengute kulgu, milletaolist ei ole nähtud viimased 20 aastat.